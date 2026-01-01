Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Dreifachdüse, 045 | Kärcher

    Schwarze Kärcher Dreckfräserdüse mit gelbem Akzent, auf weißem Hintergrund liegend.

    Dreifachdüse, 045

    Bestellnummer: 4.767-002.0

    Schnelle und bequeme Strahlumstellung durch Schwenken der Düse. Wahl zwischen Hochdruckpunktstrahl, Hochdruckflachstrahl (25°), manuelle Umstellung auf Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. Anschluss M18 x 1,5.