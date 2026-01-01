Dreifachdüse, 060 | Kärcher

Bestellnummer : 4.767-067.0

Schnelle und bequeme Strahlumstellung durch Schwenken der Düse. Wahl zwischen Hochdruckpunktstrahl, Hochdruckflachstrahl (25°) mit Powerdüsenkontur, manuelle Umstellung auf Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. Anschluss M18 x 1,5.