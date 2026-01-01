Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Düsenbeleuchtung, IB 15/120 | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Zubehörteil mit sechs runden Öffnungen und einem zentralen Anschluss.

    Düsenbeleuchtung, IB 15/120

    Bestellnummer: 2.815-010.0

    Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole. Für eine optimale Ausleuchtung des Strahlbereichs.