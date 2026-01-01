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    Düsenbeleuchtung, IB 7/40 | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Zubehörteil mit sechs runden Öffnungen und einem zentralen Anschluss.

    Düsenbeleuchtung, IB 7/40

    Bestellnummer: 2.815-011.0

    Düsenbeleuchtung zum aufschrauben auf die Strahlpistole zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.