Düseneinsatz bis 1100 l/h - HD | Kärcher

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Bestellnummer: 4.769-003.0Düseneinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1