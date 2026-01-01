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    Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h | Kärcher

    Silikonfett-Tube, zwei Metalladapter und drei schwarze Dichtungsringe auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h

    Bestellnummer: 2.111-009.0

    Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.