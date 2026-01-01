Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h | Kärcher

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Bestellnummer: 2.111-009.0Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.
Fördermenge (l/h)
500 - 600
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1