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    Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h | Kärcher

    Vier Metallteile, darunter zwei zylindrische Adapter, ein schwarzer Ring und eine schwarze Dichtung, auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h

    Bestellnummer: 2.640-870.0

    Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.