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    Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h | Kärcher

    Silikonfett-Tube, zwei Metalladapter und drei schwarze Dichtungsringe auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h

    Bestellnummer: 2.111-019.0

    Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.