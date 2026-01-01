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    Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h | Kärcher

    Vier Metallteile, darunter zwei zylindrische Adapter, ein schwarzer Ring und eine schwarze Dichtung, auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h

    Bestellnummer: 2.640-688.0

    Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.