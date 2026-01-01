Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.640-688.0Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.
Fördermenge (l/h)
700 - 1000
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0