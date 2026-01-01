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    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h | Kärcher

    Silikonfett-Tube, zwei Metalladapter und drei schwarze Dichtungsringe auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h

    Bestellnummer: 2.111-020.0

    Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.