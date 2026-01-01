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    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set für HD 13/18 | Kärcher

    Vier Metallteile, darunter zwei zylindrische Adapter, ein schwarzer Ring und eine schwarze Dichtung, auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set für HD 13/18

    Bestellnummer: 2.640-695.0

    Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.