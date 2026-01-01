Düsenkit für FR, 450 l/h - 500 l/h | Kärcher

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Bestellnummer: 2.640-482.0Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (450 bis 500 l/h).
Fördermenge (l/h)
450 500
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1