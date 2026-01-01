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    Düsenkit für FR, 500 l/h - 650 l/h | Kärcher

    Messingadapter mit silbernem Anschluss und schwarzem O-Ring auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit für FR, 500 l/h - 650 l/h

    Bestellnummer: 2.640-401.0

    Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (500 bis 650 l/h).