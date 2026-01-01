Düsenkit für FRV, 100 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-769.0Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30 und FRV 50.
Düsengröße ( )
100
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4