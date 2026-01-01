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    Düsenkit für FRV, 125 | Kärcher

    Schwarzer T-förmiger Schlüssel, zwei schwarze O-Ringe, zwei silberne Düsen und drei goldene Schraubanschlüsse auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit für FRV, 125

    Bestellnummer: 2.643-768.0

    Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30 und FRV 50.