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    Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 045 | Kärcher

    Zylinderförmiges Metallteil, daneben kleinerer Metalladapter und schwarzes Kunststoffstück auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 045

    Bestellnummer: 2.112-022.0

    Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung 4.115-000.0 | 4.115-006.0.