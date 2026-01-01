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    Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 080 | Kärcher

    Zylinderförmiges Metallteil, daneben kleinerer Metalladapter und schwarzes Kunststoffstück auf weißem Hintergrund.

    Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 080

    Bestellnummer: 2.112-029.0

    Bestehend aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz – nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung zu 4.115-000.0 | 4.115-006.0.