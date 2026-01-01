Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 100 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.112-030.0Bestehend aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz – nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung zu 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4