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    Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35 | Kärcher

    Drei schwarze Staubsaugeraufsätze: eine Polsterdüse, eine Rundbürste und eine Fugendüse.

    Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35

    Bestellnummer: 2.860-116.0

    Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.