Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.860-116.0Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite ( )
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
210 x 120 x 40