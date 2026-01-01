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    Düsenverlängerung, XS, 300 mm | Kärcher

    Silbernes Metallrohr mit Gewinde an einem Ende, auf weißem Hintergrund liegend.

    Düsenverlängerung, XS, 300 mm

    Bestellnummer: 4.574-046.0

    300 mm Düsenverlängerung