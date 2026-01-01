Düsenverlängerung, XS, 300 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-046.0300 mm Düsenverlängerung
Gewicht (kg)
0.1
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0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 40 x 40