Düsenverlängerung, XXL, 170 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-027.0170 mm Düsenverlängerung
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
195 x 43 x 43