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    Düsenverlängerung, XXL, 170 mm | Kärcher

    Schwarzes, zylindrisches Ersatzteil mit silbernen Enden und Gewinde, auf weißem Hintergrund.

    Düsenverlängerung, XXL, 170 mm

    Bestellnummer: 4.574-027.0

    170 mm Düsenverlängerung