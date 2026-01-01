Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Düsenverschraubung Lebensmittel | Kärcher

    Schwarze Kunststoffdüse mit Messinggewinde, zylindrische Form, liegend auf weißem Hintergrund.

    Düsenverschraubung Lebensmittel

    Bestellnummer: 5.401-318.0

    Aus spezieller Messing-Legierung für den Einsatz im Lebensmittelbereich.