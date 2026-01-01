Düsenverschraubung | Kärcher

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Bestellnummer: 5.401-210.0Zum Schutz und zur Verschraubung von Kärcher Powerdüsen am Strahlrohr (M 18 x 1,5 IG).
Gewinde
M18 x 1,5
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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