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    Düsenverschraubung | Kärcher

    Schwarze Kunststoffdüse mit Messinggewinde, zylindrische Form, liegend auf weißem Hintergrund.

    Düsenverschraubung

    Bestellnummer: 5.401-210.0

    Zum Schutz und zur Verschraubung von Kärcher Powerdüsen am Strahlrohr (M 18 x 1,5 IG).