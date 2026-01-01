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    Düsenverschraubung / Schraubstutzen | Kärcher

    Messing-Schlauchkupplung mit schwarzem Kunststoffgriff, zylindrische Form, vor weißem Hintergrund.

    Düsenverschraubung / Schraubstutzen

    Bestellnummer: 4.402-022.0

    Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.