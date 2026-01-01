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    Easy Foam Set | Kärcher

    Schwarze Kärcher Düsenverlängerung mit Messinganschluss, Pfeilmarkierung auf der Oberfläche.

    Easy Foam Set

    Bestellnummer: 2.112-011.0

    HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.