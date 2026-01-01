Easy-Press-HD-Pistole Softgrip, M22 x 1,5 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.775-466.0Easy Press HD-Pistole, mit integriertem Adapter, Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Durchflussmenge (l/h)
2500
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9