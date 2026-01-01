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    Easy-Press-HD-Pistole Softgrip, M22 x 1,5 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Pistole, schwarz mit gelbem Griff, seitliche Ansicht, Anschlussstück unten sichtbar.

    Easy-Press-HD-Pistole Softgrip, M22 x 1,5

    Bestellnummer: 4.775-466.0

    Easy Press HD-Pistole, mit integriertem Adapter, Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5