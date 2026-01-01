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    Easy-Press-Pistole, M22x1,5, 350 bar, 2500 l/h | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger-Handgriff mit Messinganschluss, seitliche Ansicht.

    Easy-Press-Pistole, M22x1,5, 350 bar, 2500 l/h

    Bestellnummer: 4.775-784.0

    Easy-Press-Pistole, grau.