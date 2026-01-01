EASY!Force Ex | Kärcher

Sicher, langlebig und sehr komfortabel: Die neue EASY!Force-Hochdruckpistole überzeugt auch beim Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen auf ganzer Linie. Ihr Vollkeramikventil garantiert eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen auf dem Markt. Gleichzeitig ermöglicht die EASY!Force-Hochdruckpistole ermüdungsfreies Arbeiten, indem sie die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls dafür nutzt, die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren.