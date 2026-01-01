10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    EASY!Force Ex | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreinigergriff mit gelben Akzenten und Metallanschluss.

    EASY!Force Ex

    Bestellnummer: 4.118-020.0

    In Ex-Bereichen zugelassen, für ermüdungsfreies Arbeiten entwickelt: EASY!Force-Hochdruckpistole verringert die Haltekraft auf null, indem sie die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt.