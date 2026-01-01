EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.111-050.0Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptern bis zur Düse.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.2