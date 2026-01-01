10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger Zubehör: Pistole, Lanze, Schlauch und Düsenaufsätze auf weißem Hintergrund.

    EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

    Bestellnummer: 4.111-051.0

    Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern.