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    EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole | Kärcher

    Kärcher Hochdruckpistole mit zwei Messinganschlüssen, grau-gelb, auf weißem Hintergrund.

    EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole

    Bestellnummer: 4.111-052.0

    Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahlrohr: EASY!Force-Umrüstsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole und allen notwendigen Adaptern zur Aufrüstung Ihres Hochdruckreinigers.