EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole | Kärcher

Zur Aufrüstung aller Kärcher Hochdruckreiniger, die bereits über entsprechendes Zubehör verfügen, mit komfortabler und kraftsparender EASY!Force-Technik: Unser EASY!Force-Umrüstsatz 3 beinhaltet die EASY!Force-Hochdruckpistole (4.118-005) selbst, den Adapter 12 (4.111-046) für Hochdruckschlauch inklusive Drehkupplung sowie den Adapter 5 (4.111-033) für Strahlrohre mit M 22 × 1,5-Anschluss. Damit können vorhandene Hochdruckschläuche und Strahlrohre kostensparend weiter genutzt werden.