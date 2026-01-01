Elektrobesen EB 30/1 | Kärcher

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Elektrobesen
Bestellnummer: 1.545-126.0
Arbeitsbreite (mm)
300
Behälterinhalt (l)
1
Schalldruckpegel (dB(A))
56
Ladestrom (A)
1.8
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)
7.2
Akkukapazität
(2,5 Ah)
Akkulaufzeit auf Hartböden (min)
51
Akkulaufzeit auf Teppichen (min)
41
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 300 x 1340
Lieferumfang
Produktinformationen
Handbuch