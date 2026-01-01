eco!Booster TR 040 | Kärcher

Der eco!Booster ist für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist mit der EASY!Lock-Schnittstelle kompatibel und hat die Düsengröße 040. Verglichen mit der Kärcher Powerdüse überzeugt er durch eine um 50 Prozent höhere Flächenleistung. Die erhöhte Strahlbreite sorgt für einen reduzierten Energie- und Wasserverbrauch und somit für eine Effizienzsteigerung. Er ist ideal für die Reinigung sensibler Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände. Bei dem revolutionären Düsenkonzept wird der Wasserstrahl mithilfe angesaugter Luft geführt. Dies ermöglicht beeindruckende Reinigungsergebnisse in kurzer Zeit, was insbesondere für Bereiche wie die Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung ausschlaggebend ist.

50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung. 50 % höhere Wassereffizienz¹⁾ Wassersparend. 50 % höhere Energieeffizienz¹⁾ Energiesparend. Sehr vielseitig einsetzbar Eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen wie Lack oder Holz.