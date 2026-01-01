eco!Booster TR 040 | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.113-086.0eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 040).
Druck (bar)
max. 300
Temperatur (°C)
max. 85
Düsengröße ( )
40
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete