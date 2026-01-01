eco!Booster TR 045 | Kärcher

Im Vergleich zur Kärcher Powerdüse ermöglicht der eco!Booster eine um 50 Prozent höhere Flächenleistung. Er ist hervorragend für die Reinigung empfindlicher Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände geeignet. Außerdem ist durch die vergrößerte Strahlbreite eine Effizienzsteigerung möglich, die zu einem niedrigeren Energie- und Wasserverbrauch führt. Der eco!Booster eignet sich für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengröße 045. Das revolutionäre Düsenkonzept saugt Luft an, um den Wasserstrahl zu leiten. Auf diese Weise wird in kürzerer Zeit ein Top-Reinigungsergebnis erzielt, was für Zielgruppen wie Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung einen erheblichen Unterschied macht.

50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung. 50 % höhere Wassereffizienz¹⁾ Wassersparend. 50 % höhere Energieeffizienz¹⁾ Energiesparend. Sehr vielseitig einsetzbar Eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen wie Lack oder Holz.