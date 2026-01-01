Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    eco!Booster TR 050 | Kärcher

    Graue Kärcher Hochdruckdüse mit mehreren Schrauben, seitlich liegend auf weißem Hintergrund.

    eco!Booster TR 050

    Bestellnummer: 2.113-088.0

    eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 050).
    ¹⁾
    Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.