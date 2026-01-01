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    eco!Booster TR 060 | Kärcher

    Graue Kärcher Hochdruckdüse mit mehreren Schrauben, seitlich liegend auf weißem Hintergrund.

    eco!Booster TR 060

    Bestellnummer: 2.113-090.0

    eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung im Vergleich zur Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Geeignet für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Düsengröße 060.
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