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    Eimer blau für Premium Trolleys 15 L | Kärcher

    Blauer rechteckiger Eimer mit grauem Griff, frontal auf weißem Hintergrund.

    Eimer blau für Premium Trolleys 15 L

    Bestellnummer: 6.999-173.0

    Blauer 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
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