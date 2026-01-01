Eimer blau für Premium Trolleys 15 L | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.999-173.0Blauer 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 330 x 270
Anwendungsgebiete