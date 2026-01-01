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    Eimer blau für Premium Trolleys 4 L | Kärcher

    Blauer rechteckiger Eimer mit grauem Tragegriff, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Eimer blau für Premium Trolleys 4 L

    Bestellnummer: 5.999-051.0

    Mit farbcodiertem Reinigungssystem und Füllstandanzeige mittels Markierungen: blauer 4-Liter-Eimer für alle Reinigungswagen.
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