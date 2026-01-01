Eimer für Classic Trolleys 6 L | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-284.0Blauer Eimer mit platzsparendem Tragegriff. Rechteckige Form, 6 Liter Volumen. Geeignet für alle Trolleys der Classic-Reihe von Kärcher.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 260 x 250
Anwendungsgebiete