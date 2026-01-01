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    Eimer grün für Classic Trolleys 6 L | Kärcher

    Türkiser rechteckiger Eimer mit grauen Griffen, frontal auf weißem Hintergrund.

    Eimer grün für Classic Trolleys 6 L

    Bestellnummer: 6.999-287.0

    Grüner Eimer mit platzsparendem Tragegriff. Rechteckige Form, 6 Liter Volumen. Geeignet für alle Trolleys der Classic-Reihe von Kärcher.
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