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    Eimer grün für Premium Trolleys 4 L | Kärcher

    Türkiser rechteckiger Eimer mit grauem Griff, auf weißem Hintergrund.

    Eimer grün für Premium Trolleys 4 L

    Bestellnummer: 6.999-186.0

    Der grüne 4-Liter-Eimer ist mit einfacher Ablesemöglichkeit des Füllstands durch Markierungen sowie farbcodiertem Reinigungssystem ausgestattet und für alle Reinigungswagen geeignet.
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