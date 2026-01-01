Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Eimer mit Tragegriff blau 15 L | Kärcher

    Grauer Eimer mit blauem Griff, frontal abgebildet, auf weißem Hintergrund.

    Eimer mit Tragegriff blau 15 L

    Bestellnummer: 9.212-250.0

    Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff