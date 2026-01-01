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    Eimer mit Tragegriff rot 15 L | Kärcher

    Grauer Eimer mit rotem Griff, frontal fotografiert. Der Eimer hat eine rechteckige Form und glatte Oberfläche.

    Eimer mit Tragegriff rot 15 L

    Bestellnummer: 9.212-251.0

    Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff