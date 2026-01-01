Eimer rechteckig blau für Premium Trolleys 10 L | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-197.0Rechteckiger Eimer mit Tragegriff.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 580 x 190
Anwendungsgebiete