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    Eimer rechteckig blau für Premium Trolleys 10 L | Kärcher

    Blauer rechteckiger Eimer mit grauem Tragegriff, auf weißem Hintergrund.

    Eimer rechteckig blau für Premium Trolleys 10 L

    Bestellnummer: 6.999-197.0

    Rechteckiger Eimer mit Tragegriff.
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