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    Eimer rot für Classic Trolleys 6 L | Kärcher

    Roter rechteckiger Eimer mit grauen Griffen, frontal auf weißem Hintergrund.

    Eimer rot für Classic Trolleys 6 L

    Bestellnummer: 6.999-285.0

    Rechteckiger, roter Eimer mit platzsparendem Tragegriff. Volumen 6 Liter. Geeignet für alle Trolleys der Classic-Reihe von Kärcher.
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