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    Eimer rot für Premium Trolleys 15 L | Kärcher

    Roter Eimer mit grauem Griff, frontal fotografiert auf weißem Hintergrund.

    Eimer rot für Premium Trolleys 15 L

    Bestellnummer: 6.999-172.0

    Roter 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
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