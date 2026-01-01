Eimer rot für Premium Trolleys 4 L | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 5.999-050.0Passend für alle Reinigungswagen von Kärcher: roter 4-Liter-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem. Einfache Ablesung des Füllstands über Markierungen möglich.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
170 x 260 x 200
Anwendungsgebiete