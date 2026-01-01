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    Einwascher Alu Safe Grip MultiLink 35 cm | Kärcher

    Fensterwischer mit grauem Griff und türkisfarbenem Akzent, frontal auf weißem Hintergrund.

    Einwascher Alu Safe Grip MultiLink 35 cm

    Bestellnummer: 9.212-266.0

    • Ergonomische Handhabung und rutschfest
    • 35 cm, kompatibel mit LAMPO System
    • Aluminium, PP, Gummi, PA
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