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    Einwascher Light MultiLink 25 cm | Kärcher

    Grauer Fensterschaber mit ergonomischem Griff und Wabenstruktur auf weißem Hintergrund.

    Einwascher Light MultiLink 25 cm

    Bestellnummer: 9.212-004.0

    • Leichtes Gewicht
    • 25 cm, kompatibel mit LAMPO System
    • 100 % PP
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