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    Einwascher Light MultiLink 35 cm | Kärcher

    Grauer Fensterwischer mit Wabenstruktur und ergonomischem Griff, vor weißem Hintergrund.

    Einwascher Light MultiLink 35 cm

    Bestellnummer: 9.212-058.0

    • Leichtes Gewicht
    • 35 cm, kompatibel mit LAMPO System
    • 100 % PP
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